На фронті зросла кількість ворожих обстрілів. Сім порушень режиму тиші зафіксували минулої доби на Донбасі. Окупанти цілили з гранатометів та стрілецької зброї. Вогню у відповідь армійці не відкривали. Минулося без втрат. Один обстріл був уже і сьогодні. Бойовики вдарили з гранатомета біля Зайцевого неподалік окупованої Горлівки.