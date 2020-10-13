На Донбасі порушення режиму тиші: бойовики обстрілюють з гранатометів та стрілецької зброї [ Редактировать ]
На фронті зросла кількість ворожих обстрілів. Сім порушень режиму тиші зафіксували минулої доби на Донбасі. Окупанти цілили з гранатометів та стрілецької зброї. Вогню у відповідь армійці не відкривали. Минулося без втрат. Один обстріл був уже і сьогодні. Бойовики вдарили з гранатомета біля Зайцевого неподалік окупованої Горлівки.
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