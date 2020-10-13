14 октября в Украине будут праздновать главный осенний христианский праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник берет начало еще с 910 года

В этот день издавна принято гадать молодым девушкам.

Гадания для незамужних девушек на Покров:

Съесть на ужин пять соленых вареников, произнести "Суженый-ряженый, принеси мне водички напиться" и лечь спать. Кто приснился, того и ждите со сватами.

В ночь с 13 на 14 октября нужно сказать "Покрой землю снежком, а меня - женишком" и лечь спать. После гадания запрещено с кем-либо говорить. Если во сне никто не пришел, то о замужестве не может идти речи, а сон с мужчиной в главной роли предрекает девушке свадьбу.

Когда хочется узнать, кто в будущем первым родится - мальчик или девочка - стоит использовать для гадания кольцо. Опустите в стакан с водой, предварительно повесив на тонкую нить. Далее медленно опускайте возле руки того, кому гадаете. Если кольцо двигается вперед-назад, будет мальчик, а если по кругу - будет девочка.

На блюдце клали несколько предметов, которые выбирали на свое усмотрение. Девушка с завязанными глазами выбирала один из них. Каков ее выбор - такой и будет жизнь.

Помолиться перед иконой Пресвятой Богородицы и поставить свечку. Гадание было связано с огнем свечи. Понаблюдайте за ним: ровный огонек - жизнь будет тихой и размеренной, потрескивает - ждите "зигзагообразной" жизни со взлетами и падениями, яркий огонь - жизненный путь ознаменуется идеальной любовью.

Девушка также может узнать, кто из ее подруг раньше всех выйдет замуж. Все держат нитку одинаковой длины и поджигают. У кого раньше нить догорит, тому и суждено пойти под венец раньше.

Ранее мы писали о том, что украинцы получат дополнительный выходной 14 октября.