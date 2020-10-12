14 октября (1 октября по старому стилю) православные христиане отмечают один из самых почитаемых праздников Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Покров не входит в число двунадесятых праздников, так как посвящен событиям, которые произошли не в годы жизни Божией Матери.

В народе праздник Покров считается моментом встречи осени и зимы, наступления первых холодов. Часто как раз к этому празднику на поверхности земли появляется первый иней и окончательно опадают листья на деревьях. Была и присказка: "Покров кроет землю то листом, то снегом".

Поскольку это большой религиозный праздник, на Покров Пресвятой Богородицы нельзя заниматься большими домашними делами, такими как стирка, уборка и шитье. Порядок в избах хозяйки наводили накануне праздника.

Ранее мы писали о том, что украинцы получат дополнительный выходной 14 октября.