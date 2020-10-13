Осенняя презентация iPhone 12 была перенесена на 13 октября 2020 года. Традиционное мероприятие, которое обычно проходит в сентябре, прошло без iPhone 12 – вместо него показали Apple Watch Series 6 и два планшета iPad 2020 и iPad Air. Поэтому сегодня в 20:00 по киевскому времени Apple продемонстрирует долгожданный Айфон 12.

Эту презентацию, как и предыдущие, из-за разбушевавшейся пандемии коронавируса Apple проведет в онлайне без живой аудитории. Поэтому посмотреть онлайн-трансляцию презентации iPhone 12, на которой будет озвучена цена, дата выхода и характеристики нового модельного ряда, вы сможете на podrobnosti.ua.

Показ iPhone 12 пройдет под слоганом "Hi, Speed", что дословно переводится как "Привет, скорость", а также является созвучным со словом "Highspeed", т.е. "Высокоскоростной". Поэтому, возможно, Apple сосредоточится на повышении производительности для нового iPhone, и, вероятно, также расскажет о внедрении 5G-модема.

Пять моделей iPhone 12

В этом году Apple может представить рекордное количество смартфонов – целых 5 штук:

5,4-дюймовый iPhone 12 Mini;

6,1-дюймовый iPhone 12;

6,1-дюймовый iPhone 12 Pro;

6,7-дюймовый iPhone 12 Max;

6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Хотя по некоторым данным моделей будет всего четыре – без обычного 6,1-дюймового iPhone 12.

Младшая модель получит 5,4 дюймовый экран, Pro – 6,1 дюйма, а флагманы Max и Pro Max – целых 6,7". Кроме того, все устройства получат OLED-дисплей Super Retina XDR. Напомним, что базовые модели поставлялись с обычным Retina на IPS матрице.

Фирменная "монобровь", появившаяся впервые в iPhone X, по-прежнему останется в iPhone 12, но будет уменьшена в размере, согласно информации от инсайдера Ice universe.

Самое главное то, что впервые за три года корпус смартфона преобразится – форм-фактор станет похожим на угловатые модели iPhone 4, 5 и 5S.

Технические характеристики iPhone 12

"Под капотом" у iPhone 12 будет несколько обновлений. Вот краткое изложение характеристик, которые мы ожидаем от iPhone 12 серии.

Буквально перед самой презентацией iPhone 12 в Интернете появились некоторые апаратные подробности новинки. Согласно утечке, Apple использует "алгоритм динамического разбиения" (dynamic partition algorithm), который может ускорить работу системы распознавания лиц Face ID.

Из-за меньшего размера 5,4-дюймового iPhone 12 mini ширина челки уменьшится. Это будет достигнуто за счет более плотного размещения компонентов системы камер TrueDepth.

По слухам, все модели iPhone 12 получат усовершенствованные фотокамеры с улучшенной функцией цифрового увеличения. Кроме того, у iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будет намного более качественный оптический зум.

Улучшения коснутся аккумуляторов – время работы моделей Pro и Pro Max увеличится как минимум на 1 час. Это было достигнуто путем увеличения батареи всех будущих iPhone примерно на 10%. А вот аккумулятор 5,4-дюймового смартфона будет по времени работать меньше, чем iPhone 11 – все из-за поддержки 5G и других функций.

Напоследок самое главное – наличие модуля 5G в iPhone 12. Apple и Qualcomm отложили в сторону свои разногласия и подписали соглашение о модемах 5G. В результате ожидается, что все пять моделей iPhone 12 будут в той или иной степени поддерживать 5G.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple обманули на 23 миллиона долларов ворованными iPhone. Также в Apple пообещали, что Siri заговорит на украинском.