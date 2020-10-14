Шість порушень режиму тиші було минулої доби на Донбасі. Поблизу Зайцевого та Хутора Вільного лунали постріли з ручних гранатометів та стрілецької зброї, а біля Пісків та Оріхового - зі станкових гранатометів.

Крім того, під час перетину лінії розмежування неподалік Водяного та Пищевика армійці вивели з ладу два ворожих безпілотники.