агалом, на Донбасі було 6 порушень режиму тиші

Протиправні польоти ворожих безпілотників зафіксували на лінії розмежування. Дрони кружляли на Приазов'ї. Їхню активність стримали засобами радіоелектронної боротьби повідомили у штабі.

Загалом, на Донбасі було 6 порушень режиму тиші. Поблизу Зайцевого та Хутора Вільного лунали постріли з гранатометів та стрілецької зброї. Вогонь у відповідь армійці не відкривали.