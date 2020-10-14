Новітніх захисників української землі згадували сьогодні по всій державі. Ветерани війни на Донбасі прийшли вшанувати пам'ять полеглих побратимів, а жінки і діти - пом'янути загиблих. Як усе відбувалося, бачили наші регіональні кореспонденти.

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Свою військову форму та нагороди Олег Штефан одягає лише у святкові чи пам'ятні дні. Покрова теж у цьому переліку. Від початку війни на Донбасі Олег узяв до рук зброю і став на захист України. У лавах батальйону "Донбас" він звільняв Слов'янськ, Бахмут, Лисичанськ. А 27 серпня потрапив у полон під Іловайськом.

На цих кадрах принизливого допиту українських вояків - Олег на задньому плані. Понад чотири місяці сержант-розвідник перебував у полоні російських найманців. Однак про те, що пішов воювати добровольцем, ані трохи не шкодує. Каже: те, що потрібно буде захищати країну, зрозумів ще в лютому 2014 року, коли на Майдані втратив друга. Та от тільки на фронт Олегові тепер - зась: катування найманців далися взнаки.

Олег Штефан, учасник бойових дій:

На превеликий жаль, після полону так склалося здоров'я, що не можливо туди повернутись. Мало зробив для країни, для свого народу. Пішов би знову.

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У Дніпрі героїв вшановували на алеї Небесної сотні. За шість років війни на сході Дніпропетровщина втратила понад 600 захисників - тут ім'я і світлина кожного.

Нещодавно на цьому місці з'явилося і фото Артема Бондаренка - він загинув першого вересня, коли гасив пожежу на Луганщині. Смерть застала його на мирній землі.

Олеся Бондаренко, сестра загиблого Артема Бондаренка:

До сих пор не известно, почему был пожар - то ли взрывали снаряды, то ли поджог, то ли просто стихийное бедствие.

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У Харкові ветерани та волонтери зібралися біля монумента захисникам України. Анжела Денисенко - викладач у педагогічному. Як онука офіцера, не змогла сидіти вдома, коли прийшла війна. І з харків'янами створили волонтерську групу "Хелп Армі", допомагають воїнам і навіть організували свій музичний батальйон.

Анжела Денисенко, волонтерка:

Були концерти, навіть під обстрілом. Чутно і автоматні черги, але ми розуміли, що це найменше, що ми можемо зараз хлопцям дати - підтримати. І показати, що ми не боїмось.

І сьогодні в кожному місті та селі полеглих бійців згадали хвилиною мовчання. А живих - словами вдячності. Адже новітні герої війни в незалежній Україні довели: готові будь-якої миті стати на захист своєї землі.