Курсанти Київського військового ліцею імені Івана Богуна склали присягу на вірність народу України [ Редактировать ]
Українське військо сьогодні поповнилося на понад 300 молодих відважних воїнів. Присягнули на вірність українському народові курсанти Київського військового ліцею імені Івана Богуна. На урочистостях побував Тарас Пилипець.
Колона з понад трьохсот "богунівців"-першокурсників шикується біля столичного Маріїнського палацу, щоб скласти присягу.
Вони - ще вчорашні школярі, декому навіть кітель завеликий, і присягу складають ще зовсім дитячим голосом. Такі юні, а вже захисники. Це одна з найважливіших митей у їхньому житті: своєрідне тренування перед уже дорослою військовою присягою.
У церемонії взяв участь Президент України Володимир Зеленський. Він привітав військових з професійним святом.
Володимир Зеленський, Президент України:
Ми знаємо, що наші захисники гідно продовжують славетні традиції козацького війська і віримо, що Пресвята Богородиця завжди оберігатиме та захищатиме вас.
За урочистостями спостерігають і батьки курсантів. Вони не бачили своїх дітей від початку навчального року. Адже дисципліна в ліцеї - ледь не як в армії. Щоправда, через карантинні обмеження гостей на церемонію не пустили. З-поза огорожі свою онучку виглядає Надія.
Надія Козаренко, бабуся курсантки:
Чули, що в тому навчальному році вперше набирали дівчаток, і ось вона захотіла бути військовою. Уже скільки вони провчилися все-таки звички, навички у них виробляються, бо по розмові, по спілкуванні - це відчувається. І зміни у дівчинці, вже така військового вишуканість.
А це Володимир, колишній десантник. Його син вирішив піти стопами батька.
Володимир Корнійчук, батько курсанта:
Ми - українці і ми повинні захищати свою державу. Мій син у 15 років виявив бажання вчитися у військовому ліцеї. Ми з шести років займалися у військовому клубі, зборка, розборка автомата, у нього вже чотири стрибки з парашутом. Готували, як справжнього мужчину.
Після завершення церемонії майбутні захисники України святковим маршем пройшли площею Конституції. А тепер вирушають на одинадцятиденний відпочинок - святкувати посвяту у воїни.
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