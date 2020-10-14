Українське військо сьогодні поповнилося на понад 300 молодих відважних воїнів. Присягнули на вірність українському народові курсанти Київського військового ліцею імені Івана Богуна. На урочистостях побував Тарас Пилипець.

Колона з понад трьохсот "богунівців"-першокурсників шикується біля столичного Маріїнського палацу, щоб скласти присягу.

Вони - ще вчорашні школярі, декому навіть кітель завеликий, і присягу складають ще зовсім дитячим голосом. Такі юні, а вже захисники. Це одна з найважливіших митей у їхньому житті: своєрідне тренування перед уже дорослою військовою присягою.

У церемонії взяв участь Президент України Володимир Зеленський. Він привітав військових з професійним святом.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ми знаємо, що наші захисники гідно продовжують славетні традиції козацького війська і віримо, що Пресвята Богородиця завжди оберігатиме та захищатиме вас.

За урочистостями спостерігають і батьки курсантів. Вони не бачили своїх дітей від початку навчального року. Адже дисципліна в ліцеї - ледь не як в армії. Щоправда, через карантинні обмеження гостей на церемонію не пустили. З-поза огорожі свою онучку виглядає Надія.

Надія Козаренко, бабуся курсантки:

Чули, що в тому навчальному році вперше набирали дівчаток, і ось вона захотіла бути військовою. Уже скільки вони провчилися все-таки звички, навички у них виробляються, бо по розмові, по спілкуванні - це відчувається. І зміни у дівчинці, вже така військового вишуканість.

А це Володимир, колишній десантник. Його син вирішив піти стопами батька.

Володимир Корнійчук, батько курсанта:

Ми - українці і ми повинні захищати свою державу. Мій син у 15 років виявив бажання вчитися у військовому ліцеї. Ми з шести років займалися у військовому клубі, зборка, розборка автомата, у нього вже чотири стрибки з парашутом. Готували, як справжнього мужчину.

Після завершення церемонії майбутні захисники України святковим маршем пройшли площею Конституції. А тепер вирушають на одинадцятиденний відпочинок - святкувати посвяту у воїни.