Понад 38 мільйонів 300 тисяч інфікованих коронавірусом у світі. З них майже 29 мільйонів одужали. Багато хто і далі бореться з недугою. Де хворі зможуть отримати безплатну вакцину та хто сприятиме її розповсюдженню?

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Спалах захворюваності в США. Більше ніж у двадцяти штатах країни зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом за добу. Найбільше - у Вісконсині, Іллінойсі, Індіані та Огайо. Сполучені Штати - перші у світі за числом інфікованих і смертністю від COVID-19. В країні зафіксовано понад 8 мільйонів випадків зараження, з них понад 5 мільйонів пацієнтів одужали, а більше ніж двісті 220 тисяч померли.

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12 мільярдів доларів на вакцину проти COVID-19. Таку суму керівництво Світового банку затвердило на купівлю вакцини, тестів та ліків від коронавірусної хвороби для країн, що розвиваються. Кошти нададуть у рамках програми допомоги в боротьбі з пандемією та її економічними наслідками. Світовий банк заявив: його ініціативи, пов'язані з COVID-19, вже охоплюють 111 країн. Допомога передбачає зокрема й надання грантів або кредитів на купівлю вакцини. І лише такої, що пройшла жорстку міжнародну перевірку та отримала затвердження в США, Японії чи ЄС.

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Ще одна американська компанія зупинила випробування ліків від коронавірусу. Причиною стали можливі "проблеми з безпекою". Фармацевтична компанія Eli Lilly розпочала тестування препарату в серпні й планувала набрати 10 тисяч добровольців. Ці ліки мали бути аналогом тих, що давали Дональду Трампові. У цей час інша американська компанія має намір почати випробування вакцини проти коронавірусу на дітях віком від 12 років. Таке щеплення вперше робитимуть неповнолітнім у США. Понад 90 людей зголосилися взяти участь в експерименті. Вакцинація підлітків віком 16-17 років стартує вже цього тижня.

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У Норвегії безплатно надаватимуть вакцини проти COVID-19. Їх планують закупити у Швеції. Так, країна, котра не є членом Євросоюзу, дістане доступ до вакцин, які ЄС отримає від фармацевтичних компаній. Загалом, у Норвегії виявлено понад 15 тисяч випадків коронавірусу - це найнижчий рівень зараження у Європі.