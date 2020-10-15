В среду, 14 октября, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия выступил за сокращение численности украинской армии. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Кроме того, он предлагает направить больше средств на ее перевооружение.

Я полностью соглашаюсь с такими принципами, что нам на самом деле нужно хотя бы вести разговор и расчеты о возможном сокращении численности или увеличении бюджета, но мы понимаем, что бюджет - это цифра, которую всегда не хватает, она защищенная статья для обороны, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением и поэтому действительно, если мы будем уменьшать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет на развитие и инновации, то способность нашей армии будет расти.

Он добавил, что увеличение боеспособности армии необходимо Украине для сдерживания военной агрессии со стороны России и любых других потенциальных врагов.

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Известно, что на момент провозглашения Украиной независимости численность войск в Украине насчитывала около 980 тысяч человек. Сейчас действует установленный законодательством предельный лимит - 250 тысяч человек.

Согласно паспорту бюджетной программы в 2020 году численность ВСУ составляла - почти 247 тысяч человек. Из них около 193 - военнослужащие, 52 - гражданские работники. 40 тысяч военнослужащих участвуют в операции Объединенных сил.

Арахамия является председателем подкомитета по вопросам надзора за деятельностью правоохранительных и разведывательных органов комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Ранее сообщалось, что киевские студенты обжалуют призыв в армию.