В Україні стартує опалювальний сезон [ Редактировать ]
Через різке похолодання в Україні від сьогодні починають вмикати централізоване опалення, - про це вже заявила влада Рівного, Харкова, Сум та Хмельницького.
У інших містах, зокрема у Львові та Києві, тепло почнуть подавати завтра.
Столичний міський голова Віталій Кличко зазначив: на повний запуск опалення місту потрібно щонайменше тиждень.
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