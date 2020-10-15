Через різке похолодання в Україні від сьогодні починають вмикати централізоване опалення, - про це вже заявила влада Рівного, Харкова, Сум та Хмельницького.

У інших містах, зокрема у Львові та Києві, тепло почнуть подавати завтра.

Столичний міський голова Віталій Кличко зазначив: на повний запуск опалення місту потрібно щонайменше тиждень.