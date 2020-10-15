Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко ініціює створення та розгляд у Верховній Раді закону щодо заборони забудівлі Одеських схилів та визнання їх Національним природним заповідником.

Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час відвідування схилів та зустріччю з громадськістю й активістами Одеси.

Голова партії також поставила свій підпис під зверненням одеситів щодо необхідності ухвалення закону про заборону будівництва на схилах Одеси.

"Коли я мала честь очолювати український уряд, ми прийняли постанову спеціально лише для парку "Ювілейний". Нею ми заборонили будь-які забудови. Ця постанова працює досі, й ніхто не добрався до забудови парку", – нагадала Юлія Тимошенко.

Вона застерегла, що ті будівництва, які вже йдуть на схилах, потребують негайної реакції, негайного зупинення.