9 жовтня об 11.00 в УНІАН з нагоди Дня Державної Незалежності Азербайджанської Республіки відбудеться круглий стіл на тему: "Азербайджан: 29 років незалежності. Нові реалії і нові виклики" за участю послів Азербайджану і Туреччини.

Обговорення за круглим столом буде стосуватися трьох етапів розвитку сучасного Азербайджану:

- 1 етап (1990-1993рр.) - початок вірменської агресії проти Азербайджану, боротьба за владу, політичний хаос, що завершився втратою 20% азербайджанської території;

- 2 етап (1993-2003гг.) - повернення загальнонаціонального лідера Гейдара Алієва, День національного порятунку, період глибоких реформ, «Контракт Століття»;

- 3 етап (2003-2020гг.) - успішне продовження політичного курсу Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим, формування потужного економічного і військового потенціалу, успішний антитерористичний контрнаступ Азербайджанської армії, звільнення окупованих територій Азербайджанської Республіки від вірменських окупаційних сил.

Модератором обговорення виступить Леся Мудрак - українська письменниця, перекладач, громадський діяч, кандидат філологічних наук.

Серед учасників обговорення:

1. Ельміра Гусейн гизи Ахундова - Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні;

2. Ягмур Ахмет Гульдере - Надзвичайний і Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні;

3. Валерій Колюх - народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Азербайджанською Республікою;

4. Володимир Крейденко - народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Азербайджанською Республікою;

5. Людмила Марченко - народний депутат України, заступник співголів груп з міжпарламентських зв'язків з Азербайджанською Республікою і Турецькою Республікою;

6. Олександр Литвиненко - Директор Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України;

7. Юрій Кочубей - Надзвичайний і Повноважний Посол України, провідний науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України;

8. Костянтин Єлісєєв - Надзвичайний і Повноважний Посол України, голова Центру нових рішень;

9. Юрій Бошицький - ректор Київського університету права НАН України, Заслужений юрист України, керівник Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права, доктор юридичних наук, професор;

10. Садиг Тагієв - начальник кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України;

11.Фергад Туранли - доктор історичних наук, професор, факультет гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», керівник Асамблеї української та азербайджанської інтелігенції;

12. Юрій Бутусов - Головний редактор сайту Цензор.нет;

13. Олег Жданов - військовий експерт;

14. Ровшан Тагієв - Глава Асамблеї національностей України, голова Об'єднаного конгресу азербайджанців України;

15. Хікмет Джавадов - голова Об'єднаної діаспори азербайджанців України, доктор юридичних наук;

16. Марина Гончарук - представник Бакинського Міжнародного Центру мультикультуралізму в Україні.

Вхід для ЗМІ тільки за умови попередньої акредитації за тел. 097 603 07 18 (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

Увага! Онлайн-трансляція почнеться об 11.00, 19 жовтня, і буде доступна за посиланнями: https://www.unian.ua/static/press/live Запитання можна поставити за ел. поштою: [email protected] (з поміткою "Питання на захід 19.10 об 11.00").