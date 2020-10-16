У "Слуги народа" не хватит голосов, чтобы сократить число парламентариев без поддержки других фракций Источник: Офис президента Украины

Сокращение количества народных депутатов до 300 предварительно уже одобрила Верховная Рада и проанализировал Конституционный Суд. Об этом говорится в заявлении Офиса президента Украины.

Для финального голосования в Раде нужно не менее 300 голосов "за". Это невозможно реализовать силами исключительно фракции "Слуга народа".

Именно поэтому Президент предложил народу сказать свое слово и окончательно убедить политиков, что не стоит цепляться за большее количество мандатов в Верховной Раде. Количество точно не равно качеству. Третий вопрос в общенациональном опросе 25 октября 2020 года, как уже известно, будет таким: "Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?" Если люди скажут "да", ни один политик - сколько бы у него ни было финансового, медийного или партийного влияния - не сможет возразить воле народа.

Необходимость уменьшить количество народных депутатов в Офисе президента аргументируют "глубокой реформой децентрализации".

Это означает, что на места были переданы как большие полномочия, так и существенно большие финансовые возможности для их реализации. Соответственно, после изменения баланса между центральной и местной властью возникла потребность и в большей концентрации профессионализма на уровне национального парламента. Привычное для нас количество народных депутатов Украины слишком велико и порождает соблазн для многочисленных игроков с объемным лоббистским ресурсом дарить места в списках своих партий как вознаграждение за многолетнее попутничество.

Вместе с тем снижения количества народных депутатов положительно скажется на качестве представительства интересов избирателей.

Возрастет конкуренция за депутатский мандат. 300 народных избранников – абсолютно оправданное количество депутатов с учетом нового административно-территориального устройства страны.

Ранее сообщалось, что в партии Зеленского задумались о сокращении ВСУ.