У Зеленского сделали заявление о сокращении числа депутатов [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Сокращение количества народных депутатов до 300 предварительно уже одобрила Верховная Рада и проанализировал Конституционный Суд. Об этом говорится в заявлении Офиса президента Украины.
Для финального голосования в Раде нужно не менее 300 голосов "за". Это невозможно реализовать силами исключительно фракции "Слуга народа".
Именно поэтому Президент предложил народу сказать свое слово и окончательно убедить политиков, что не стоит цепляться за большее количество мандатов в Верховной Раде. Количество точно не равно качеству. Третий вопрос в общенациональном опросе 25 октября 2020 года, как уже известно, будет таким: "Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?" Если люди скажут "да", ни один политик - сколько бы у него ни было финансового, медийного или партийного влияния - не сможет возразить воле народа.
Необходимость уменьшить количество народных депутатов в Офисе президента аргументируют "глубокой реформой децентрализации".
Это означает, что на места были переданы как большие полномочия, так и существенно большие финансовые возможности для их реализации. Соответственно, после изменения баланса между центральной и местной властью возникла потребность и в большей концентрации профессионализма на уровне национального парламента. Привычное для нас количество народных депутатов Украины слишком велико и порождает соблазн для многочисленных игроков с объемным лоббистским ресурсом дарить места в списках своих партий как вознаграждение за многолетнее попутничество.
Вместе с тем снижения количества народных депутатов положительно скажется на качестве представительства интересов избирателей.
Возрастет конкуренция за депутатский мандат. 300 народных избранников – абсолютно оправданное количество депутатов с учетом нового административно-территориального устройства страны.
Ранее сообщалось, что в партии Зеленского задумались о сокращении ВСУ.
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