В Тернополе вместо создания условий для развития малого и среднего бизнеса, власти проводят массовые проверки предпринимателей и штрафуют их под надуманными предлогами.

Партия "ЗА МАЙБУТНЄ" выступает в защиту малого бизнеса от произвола налоговых и контролирующих органов. Новая власть, которую изберут украинцы 25 октября, изменит подходы во взаимоотношениях с предпринимателями и вместо поборов создаст им условия для успешного ведения собственного дела. А депутатская группа "ЗА МАЙБУТНЄ" в Верховной Раде инициирует законодательные изменения, которые обеспечат справедливое налогообложение. Об этом сообщила лидер Женского движения партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Ирина Суслова.

"Ситуация в отношениях власти и малого бизнеса в Тернополе, как и по всей Украине, напоминает взаимоотношения заложника и террориста, когда последний постоянно требует денег за то, что оставит свою жертву в покое. Государство атакует слабое звено - владельцев мелких магазинчиков, или людей, которые торгуют на рынке в расчете на то, что они не смогут защитить свои права. В частности, в Тернополе классической ситуация, когда малых предпринимателей штрафует "Держпродспоживслужба" за отсутствие в сертификате соответствия информации об импортере.

Но у продавца нет компетенции ехать на таможню и проверять эти данные. То есть вместо того, чтобы выяснить, каким образом нерастаможенные товары попали на территорию Украины, контролирующие органы "кошмарят" простых людей, которые тяжким трудом зарабатывают себе на жизнь. В результате контрабандисты остаются безнаказанными, а весь груз ответственности несет малый бизнес", - заявила Ирина Суслова.

По ее словам, на рынках Тернополя предприниматели рискуют потерять место торговли, поскольку договоры на аренду заключаются только сроком на год.

"Кроме того, в отношениях малого бизнеса с городскими властями существует коррупционная составляющая, поскольку часто посредником выступают фирмы-прокладки, которые на самом деле обслуживают интересы определенных чиновников. Итак, государство ничего не сделала для помощи предпринимателям после тотального карантина, а теперь перед угрозой повторения локдауна пытается высосать из малого бизнеса все соки путем внеплановых проверок контролирующих органов. В них всегда найдутся основания, чтобы выписать штраф - или проблемы с кассовым аппаратом, или какие-то неточности в документах. Главное чтобы свежая копейка зазвенела в кармане проверяющих", - заявила Ирина Суслова.

Она подчеркнула, что партия "ЗА МАЙБУТНЄ" и ее депутатская группа в Верховной Раде работают над тем, чтобы защитить малый бизнес от произвола налоговиков и других государственных органов.

"Наша цель - это справедливое налогообложение и надлежащее отношение к предпринимателям, когда самозанятые украинцы получат условия для развития собственного дела и создания новых рабочих мест, а не надуманные штрафы. Местные власти и государство в целом должны, наконец, стать партнером малого бизнеса, а не его вечным врагом. И 25 октября мы сделаем важный шаг в этом направлении - новая власть, в том числе в Тернополе, изменит свое отношение к предпринимателям и вместо давления начнет с ними диалог", - отметила Ирина Суслова.