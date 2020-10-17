До місцевих виборів залишається тиждень! Боротьба кандидатів стає запеклішою, а заяви гучнішими. Як змагаються за голоси виборців і до яких методів вдаються політики аби відтяти прихильників у опонентів - у політичному дайджесті далі.

* * *

Понад півтисячі автівок сьогодні проїхалися Донецькою областю - від Маріуполя до Слов'янська. Так активісти "Опозиційної платформи - За життя" заявили про підтримку своєї партії. Все - під гаслами миру та підтримки лікарям, які зараз борються з коронавірусом. Участь в автопробігу взяли і народні депутати.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Сегодня весь Донбасс объединился в единую колонну в поддержку команды "За жизнь!", в поддержку будущего мира в нашей стране, в поддержку веры в завтрашний день. И мы хорошо понимаем, что в канун местных выборов нам нужно как никогда объединить все усилия.

* * *

Провести аудит витрачених бюджетних коштів на комуналку та інфраструктуру вимагає кандидат на посаду міського голови Києва від "Батьківщини" Олексій Кучеренко. Чинній владі політик закидає роботу у власних інтересах - за приклад наводить роботу евакуаторів у столиці. За словами Кучеренка, з грошей, як сплачують водії у вигляді штрафу, у бюджет іде мізер, хоча левова частка цих грошей мала б іти на облаштування парковок.

Олексій Кучеренко, кандидат на посаду міського голови Києва від "Батьківщини":

Майже дві з половиною тисячі йде і фіксується саме як собівартість цієї операції. Тепер я задаю питання: а скільки з цих грошей потрапляє в міський бюджет? А майже аж ніскільки. Максимум, 10 відсотків.

* * *

Припинити спроби незаконного впливу на виборців у день голосування закликав правоохоронців народний депутат, та очільник списку від "Європейської Солідарності" в Івано-Франківську міськраду Володимир В'ятрович. Політик нарікає на опитування від президента. Заяву з вимогою унеможливити порушення у день виборів він подав на ім'я голови Національної поліції України.