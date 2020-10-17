Народный депутат Украины, экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, как у него обнаружили онкологическое заболевание и как он себя сейчас чувстует. Об этом Луценко рассказал к эфире канала "Украина 24".

Как я писал в своем посте после операции: спасибо друзьям за поддержку, а врагам не расслабляться, я вернусь. Вот, я вернулся. Это было очень быстро, так случилось, что опухоль в таком месте, где она перекрыла движение ... скажем так, организма

Луценко отметил, что он очень вовремя отреагировал на болевые сигналы своего тела и, как утверждает сам депутат - это его и спасло.

Были болевые ощущения, и это меня, наверное, спасло. Я буквально через четыре дня, когда наши врачи все установили, сел на самолет и поехал. Это было очень быстро, недели три назад

Напомним, как сообщалось ранее, Юрий Луценко признался, что серьезно болен.

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