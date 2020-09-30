В среду, 30 сентября, народный депутат Украины, экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признался, что серьезно болен. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, Луценко рассказал об онкозаболевании:

В день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади 8-часовая операция, и дни боли. Впереди - химиотерапия.

Также депутат заверил, что все будет хорошо и поблагодарил людей за поддержку.

Дорогие друзья, все будет хорошо. Я знаю, как вас много, и какие сильные мы вместе. Уважаемые враги, не расслабляйтесь. Я остаюсь в политике, не отступлю с передовой. Ven seremos!

Раньше сообщалось о том, что Ирина Луценко пережила серьезные проблемы со здоровьем. А также решила уйти из парламента.