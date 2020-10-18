По состоянию на утро 18 октября COVID-19 подтвержден у 298 872 украинцев Источник: открытые источники

За минувшие сутки в Украине выявили 5 231 новый случай коронавирусной инфекции, 90 человек умерли. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

По состоянию на утро 18 октября COVID-19 подтвержден у 298 872 украинцев, из них 5 607 - умерли.

Лидерами по количеству новых случаев заболевания остаются Харьковская область (+589) и Киев (+453). На третье место вышла Львовская область (+305).

Ранее сообщалось о том, кто чаще всего попадает в больницу с COVID-19.