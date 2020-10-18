Коронавирус в Украине: последние данные по регионам (обновляется) [ Редактировать ]
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За минувшие сутки в Украине выявили 5 231 новый случай коронавирусной инфекции, 90 человек умерли. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
По состоянию на утро 18 октября COVID-19 подтвержден у 298 872 украинцев, из них 5 607 - умерли.
Лидерами по количеству новых случаев заболевания остаются Харьковская область (+589) и Киев (+453). На третье место вышла Львовская область (+305).
Ранее сообщалось о том, кто чаще всего попадает в больницу с COVID-19.
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