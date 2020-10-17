В Украине чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с COVID-19 пациенты из группы риска (в возрасте 65+) и те, которые имеют сопутствующие заболевания.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 17 октября.

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Он также призвал придерживаться правил и рекомендаций Минздрава.

"У нас наибольшее количество тяжелых больных - это люди, которые из группы риска. Это касается как пожилых людей, так и людей, которые имеют хронические заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные заболевания или хронические заболевания легких.

Обязательно берегите себя, максимально придерживайтесь правил и рекомендаций Министерства здравоохранения", - отметил Степанов.

Напомним, в Украине зафиксировали рекордное количество новых случаев COVID-19.

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