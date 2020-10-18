В Китае испытали рой дронов-камикадзе (видео) [ Редактировать ]
Источник: Business Insider
Китайская академия электроники и информационных технологий испытала боевую систему массового запуска дронов-камикадзе. Об этом сообщает The War Zone.
С мобильной установки, которая установлена на модифицированной версии 6x6 легкой тактической машины Dongfeng Mengshi, можно одновременно выпустить 48 беспилотников. Дроны оснащены выдвижным крылом, каждая несет на себе осколочно-фугасный снаряд.
Какой именно беспилотник задействовали в испытаниях, не ясно, по предположению издания, это CH-901 - первый тактический ударный беспилотник Китая.
Ранее сообщалось, что Украина закупит десятки ударно-разведывательных дронов.
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