С установки можно одновременно выпустить 48 беспилотников Источник: Business Insider

Китайская академия электроники и информационных технологий испытала боевую систему массового запуска дронов-камикадзе. Об этом сообщает The War Zone.

С мобильной установки, которая установлена ​​на модифицированной версии 6x6 легкой тактической машины Dongfeng Mengshi, можно одновременно выпустить 48 беспилотников. Дроны оснащены выдвижным крылом, каждая несет на себе осколочно-фугасный снаряд.

Какой именно беспилотник задействовали в испытаниях, не ясно, по предположению издания, это CH-901 - первый тактический ударный беспилотник Китая.

Ранее сообщалось, что Украина закупит десятки ударно-разведывательных дронов.