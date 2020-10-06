Министерство обороны Украины приобретет у Турции до 12 комплексов Bayraktar TB2. Об этом сообщил генеральный директор компании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря, передает LB.ua.

Каждый из них имеет четыре ударно-разведывательных беспилотника.

Нас интересует развитие ударных беспилотных авиационных комплексов Bayraktar TB2, поскольку Минобороны Украины, согласно видениям развития ВСУ, планирует закупить от 6 до 12 таких ударных комплексов в ближайшее время, а в комплекс входят четыре беспилотника и одна базовая станция.

Крупноузловая сборка таких комплексов планируется на территории Украины в рамках совместного производства.

Стоимость каждого комплекса в таком случае уменьшится на 35%. В том числе с учетом импортных комплектующих, которые и сама Турция закупает.

Также Вадим Ноздря добавил, что сейчас идет выбор места для локализации такого производства.

Ранее мы писали о том, что компания Amazon на осенней презентации своих новых продуктов представила охранный дрон.