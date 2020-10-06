Украина закупит десятки ударно-разведывательных дронов [ Редактировать ]
Министерство обороны Украины приобретет у Турции до 12 комплексов Bayraktar TB2. Об этом сообщил генеральный директор компании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря, передает LB.ua.
Каждый из них имеет четыре ударно-разведывательных беспилотника.
Нас интересует развитие ударных беспилотных авиационных комплексов Bayraktar TB2, поскольку Минобороны Украины, согласно видениям развития ВСУ, планирует закупить от 6 до 12 таких ударных комплексов в ближайшее время, а в комплекс входят четыре беспилотника и одна базовая станция.
Крупноузловая сборка таких комплексов планируется на территории Украины в рамках совместного производства.
Стоимость каждого комплекса в таком случае уменьшится на 35%. В том числе с учетом импортных комплектующих, которые и сама Турция закупает.
Также Вадим Ноздря добавил, что сейчас идет выбор места для локализации такого производства.
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