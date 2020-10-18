COVID-19 в Україні не припиняє наступ. За минулу добу підтвердили 5 231 випадок інфікування.

Ушпиталили 800 людей, одужали - тисяча, а померли - 90. В лідерах за приростом хворих - Харківська область. Там напередодні захворіли 600 жителів. Київ на другому місці - 450 інфікованих. Далі йдуть - Хмельницька, Сумська та Львівська області. Отже, кількість недужих з початку пандемії зросла майже до 299 тисяч. В зоні ризику, повідомляють у МОЗ, літні люди старші за 60 років.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

У нас із загальної кількості померлих людей відсоток людей, які старше 60 років це 75,7 відсотка. Не виходьте з дому, якщо в цьому немає потреби. Просто бережіть себе, просто подумайте, що COVID-19 знаходиться поруч.