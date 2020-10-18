Ремдесивір виявився неефективним препаратом від COVID-19 [ Редактировать ]
Пігулка від Трампа виявилася неефективною. Антиковідні лікувальні властивості препарату Ремдесивір під сумнів поставили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там заявили, що масштабне клінічне дослідження довело - ці ліки не додають шансів вижити.
Тим часом Україна закупила аж мільйон 400 тисяч доз цього препарату. І до кінця наступного тижня, за словами міністра Степанова, ліки надійдуть в регіони.
Що ж не так з Ремдесивіром і чи не підуть гроші на вітер - наші кореспонденти розбиралися.
На препарат Ремдеcивір надію покладають медики з усього світу. Раніше ним лікували лихоманку Ебола. А в квітні цього року дослідження показали, що Ремдесивір ефективний і для лікування коронавірусу. Скорочує термін хвороби з 15 до 11 днів. Під час першої хвилі пандемії уряди країн кинулися скуповувати запаси противірусного препарату. Але дані останнього дослідження заперечують попередні висновки. Виявилось, що Ремдесивір взагалі неефективний у важких випадках і малоефективний у легких.
Мартін Лендрей, професор медицини та епідеміології Оксфордського університету:
Якби курс лікування цим препаратом коштував 5 фунтів, і до того ж Ремдесивір був широкодоступним та, приміром, у формі таблеток, то картина була б іншою. Але це внутрішньовенна інфузія, яку здійснюють раз на добу протягом 5, а то й 10 днів. Та ще й коштує 2 тисячі доларів. А COVID-19 зовсім не рідкісне захворювання. І нам потрібне доступне та ефективне лікування.
Як виявилося, Ремдесивір взагалі не знижує ризик смерті від коронавірусу. Незначний позитивний ефект від нього спостерігається лише у легких випадках. Цей висновок зробили завдяки міжнародному клінічному дослідженню "Солідарність". У його рамках вивчають дію десятків препаратів. Так само неефективними при коронавірусі виявилися інтерферон, гідроксихлорохін та лопінавір.
Тедрос Гебрейесус, генеральний директор ВООЗ:
Дослідження "Солідарність" все ще триває і щомісяця до нього залучають по 2 тисячі пацієнтів. І ми оцінюємо інші лікарські препарати, зокрема моноклональні антитіла та нові противірусні медикаменти. На даний момент кортикостероїд Дексаметазон досі є єдиним терапевтичним засобом, який показав свою ефективність проти COVID-19.
А от Дексаметазон на третину знижує ризик смерті для пацієнтів на штучній вентиляції легень. І є ефективним саме при лікуванні найважчих випадків. Крім того, це недорогий стероїдний препарат. Його десятиліттями застосовують при алергії, астмі, менінгіті та багатьох інших захворюваннях.
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