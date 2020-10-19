Протест у Мінську традиційно завершився затриманнями [ Редактировать ]
Близько двохсот людей затримали під час маршу у Мінську. Серед них троє журналістів і двоє неповнолітніх. Про це повідомили правозахисники. Проти режиму Лукашенка в столиці зібралося близько 30 тисяч людей.
Згодом відбулися сутички. Силовики ловили і заштовхували учасників акції до автозаків. Мітингували й у інших містах.
Нагадаю, виступи у Білорусі тривають від серпня. Люди не визнають результатів президентських виборів та звинувачують Лукашенка у фальсифікації результатів голосування.
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