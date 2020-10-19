Лобода показала фото в прозрачном белье в ванной [ Редактировать ]
Известная певица Светлана Лобода отметила свой 38 день рождения. В свой праздник она опубликовала откровенное фото на своей странице в Instagram.
В кадре Светлана позирует в пенной ванне и лепестках роз. Рядом стоит огромный букет этих цветов.
Лобода одета в сексуальный "голый" бра. В руках у нее бокал с шампанским.
Сегодня я счастлива, как никогда. И пусть это чувство будет продолжаться как можно дольше! У меня есть все, о чем я мечтала... и даже больше. У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты... С любовью и благодарностью. Ваша LO.
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