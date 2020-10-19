Известная певица Светлана Лобода отметила свой 38 день рождения. В свой праздник она опубликовала откровенное фото на своей странице в Instagram.

В кадре Светлана позирует в пенной ванне и лепестках роз. Рядом стоит огромный букет этих цветов.

Лобода одета в сексуальный "голый" бра. В руках у нее бокал с шампанским.

Сегодня я счастлива, как никогда. И пусть это чувство будет продолжаться как можно дольше! У меня есть все, о чем я мечтала... и даже больше. У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты... С любовью и благодарностью. Ваша LO.

Ранее Лобода удивила неожиданной сменой имиджа.