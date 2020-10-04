"Время перемен": Лобода удивила неожиданной сменой имиджа [ Редактировать ]
Популярная певица Светлана Лобода не перестает удивлять поклонников яркими образами, но на этот раз звезда решилась на кардинальную смену имиджа. Певица отрезала свои шикарные волосы и сделала очень модную в этом сезоне стрижку. Публикацией звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
Поклонники тут же оценили смелый поступок звезды и буквально засыпали ее комплиментами.
Чтоо? Каре? Старая Лобода вернулась?
Вам чертовски идет😍❤️, Неземная красотка😍
Напомним, ранее Каменских заподозрили в беременности.
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