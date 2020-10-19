Представители известных брендов считают, что не нужно стирать джинсы в стиральной машине.

В частности, генеральный директор Levi’s, США, Чип Берг объяснил, что стирка качественных джинсов в машине приводит к повреждению материала и является "пустой тратой воды". Сам он очищает свои брюки при помощи зубной щетки, пишет golos.ua.

А производители денима Hiut, Британия, говорят, что джинсы можно стирать только спустя полгода после покупки.

Дело в том, что в местах складок, которые образовываются во время носки, цвет при стирке вымывается, и в результате джинсы приобретают изношенный вид.

В других крупных компаниях, специализирующихся на производстве джинсов, порекомендовали вместо стирки в стиральной машинке оставлять изделие на ночь в морозильной камере, чтобы избавиться от бактерий.

Также предлагается оставить их под солнцем на открытом воздухе или использовать спрей, нейтрализующий загрязнения и неприятный запах.

Ранее мы писали о том, что в Швейцарии создали антикоронавирусные джинсы.