Нужно ли стирать джинсы: эксперты шокировали заявлением [ Редактировать ]
Представители известных брендов считают, что не нужно стирать джинсы в стиральной машине.
В частности, генеральный директор Levi’s, США, Чип Берг объяснил, что стирка качественных джинсов в машине приводит к повреждению материала и является "пустой тратой воды". Сам он очищает свои брюки при помощи зубной щетки, пишет golos.ua.
А производители денима Hiut, Британия, говорят, что джинсы можно стирать только спустя полгода после покупки.
Дело в том, что в местах складок, которые образовываются во время носки, цвет при стирке вымывается, и в результате джинсы приобретают изношенный вид.
В других крупных компаниях, специализирующихся на производстве джинсов, порекомендовали вместо стирки в стиральной машинке оставлять изделие на ночь в морозильной камере, чтобы избавиться от бактерий.
Также предлагается оставить их под солнцем на открытом воздухе или использовать спрей, нейтрализующий загрязнения и неприятный запах.
Ранее мы писали о том, что в Швейцарии создали антикоронавирусные джинсы.
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