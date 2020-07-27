Швейцарская компания HeiQ решила немного облегчить жизнь людей по всему миру. Она разработала технологию, которая позволяет создавать антивирусные джинсы.

Об этом сообщает changeua.com.

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Отмечается, что антивирусные джинсы внешне ничем не отличаются от обычных. Следовательно, есть все шансы, что эту технологию может использовать и ваш любимый бренд. А пока она заинтересовала компанию Diesel, которая уже готовит новинку к выходу.

При производстве денима его обрабатывают специальной жидкостью Viroblock. Она служит санитайзером, который очищает текстиль от бактерий и вирусов. Viroblock покрывает деним своеобразной пленкой, которая препятствует попаданию даже COVID-19.

Бренды Warp + Weft и DL1961 уже заинтересовались разработкой HeiQ и планируют запустить антивирусную коллекцию джинсовых вещей.

Джинсы из денима, созданного по технологии Viroblock, сохраняют свою антивирусную эффективность до 30 стирок в деликатном режиме. Это важный нюанс, на который следует обратить внимание при покупке таких джинсовых изделий.

Линейка антивирусного денима Warp + Weft и DL1961 появится 1 октября.

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