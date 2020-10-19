Люди не визнають результатів президентських виборів та звинувачують Лукашенка у фальсифікації результатів голосування

Близько двохсот людей затримали під час маршу у Мінську. Серед них троє журналістів і двоє неповнолітніх. Про це повідомили правозахисники. Проти режиму Лукашенка в столиці зібралося близько 30 тисяч людей. Згодом відбулися сутички.

Силовики ловили і заштовхували учасників акції до автозаків. Мітингували й у інших містах. Нагадаю, виступи у Білорусі тривають від серпня. Люди не визнають результатів президентських виборів та звинувачують Лукашенка у фальсифікації результатів голосування.

Ольга, протестувальниця: