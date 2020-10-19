"Наша країна палає": у Мінську пройшла чергова акція протесту [ Редактировать ]
Близько двохсот людей затримали під час маршу у Мінську. Серед них троє журналістів і двоє неповнолітніх. Про це повідомили правозахисники. Проти режиму Лукашенка в столиці зібралося близько 30 тисяч людей. Згодом відбулися сутички.
Силовики ловили і заштовхували учасників акції до автозаків. Мітингували й у інших містах. Нагадаю, виступи у Білорусі тривають від серпня. Люди не визнають результатів президентських виборів та звинувачують Лукашенка у фальсифікації результатів голосування.
Ольга, протестувальниця:
Не могу стоять в стороне. Потому что мне кажется, что сейчас любой белорус, который в стороне - это то же, что и пить чай в горящем доме. Невозможно быть в стороне, невозможно сидеть пить чай, когда твой дом горит. Сейчас, абстрактно, наша страна горит. Горит насилием и беззаконием.
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