"Бути спокійним та лагідним". В Америці радники просять Трампа вгамувати емоції під час останніх теледебатів із Байденом, підготовка до яких триває.

Чи дослухається президент? І який скандал планує використати проти суперника? Дмитро Анопченко докладніше про американські передвиборчі пристрасті.

Не треба скандалів! Команда Трампа вмовляє президента, який готується до фінального раунду теледебатів, змінити поведінку. Більше не переривати Байдена на півслові, говорити спокійно і більше жартувати. Такі рекомендації сформулювали, проаналізувавши рейтинги. Мовляв, свою "фанбазу" вже мобілізували і можливо, більш нейтральних виборців тепер вдасться переконати. Але як на це погодитись, коли в розпалі черговий скандал.

New York Post опублікувала електронне листування сина Байдена, Хантера. З якого стало зрозуміло, що той міг організувати зустріч представника скандальної української компанії "Бурисма" зі своїм батьком - доки він був віце-президентом. І Трамп уже звинувачує суперника в причетності до корупції.

У штабі самого Байдена прямо не кажуть, що мейли - це фальшивка. Там уникають питання щодо їхньої справжності і цим ще більше підігрівають пристрасті. А соцмережі, які банили будь-які посилання на ці статті, відступили через звинувачення в цензурі, зробивши демократам ведмежу послугу, адже все, що забороняють, поширюється удвічі швидше.

І якщо "імейли Клінтон" були лейтмотивом минулої компанії, чотири роки тому, то "листування Байдена" стає головним скандалом цьогорічної.

Інтерв'ю щодо неї навіть почав давати скандальний політконсультант Трампа, Стів Беннон.

Це не якась операція російської розвідки. Адвокати Хантера визнали, що це їхній диск.

Беннон стверджує, що, окрім "українського сліду", в листуванні начебто є і докази тісних ділових зв'язків родини Байденів з Китаєм.

Він казав, що все це - і щодо Бурисми теж - неправда, що він нічого про це не знає. А тепер встановлено, що Джо Байден - брехун.

У лічені тижні до виборів мейли можуть стати останнім козирем, щоб переламати ситуацію. У будь-якому разі Дональд Трамп на зустрічах із виборцями дедалі частіше про них говорить, від нього навіть уже пролунали слова про "злочинне угруповання Байденів".

Але наскільки це вплине на результат - невідомо. ЗМІ навіть пишуть, що керівництво виборчого штабу чинного президента вже готується до його поразки на виборах і за кулісами заздалегідь звинувачують одне одного у можливому фіаско. У Білому домі це, звісно ж, уже назвали fake news і, схоже, обидва кандидати у війні компроматів до останнього так і рухатимуться пліч-о-пліч.