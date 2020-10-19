На президентских выборах Владимир Зеленский, а потом на парламентских – "Слуги народа" давали много обещаний избирателям. Говорили о мире, уверяли, что преодолеют бедность и будут работать для людей.

Однако за год у власти своим непрофессионализмом они загнали страну в ещё бОльший кризис, а людей – в нищету. Скандалы, коррупция, тотальный обман граждан - это всё, чем можем похвастаться нынешняя власть. Одно за другим меняются правительства, но ни у одного из них нет программы деятельности и стратегии развития. Украиной руководят профаны, политические туристы и студенческие друзья президента. Власть не способна справиться с вызовами, стоящими перед страной. Не зная, как развивать промышленность, – распродают стратегические предприятия, по указке внешних хозяев с молотка уходит украинская земля. Растет безработица, и люди, которые хотят жить и работать в родной стране, вынуждены уезжать на заработки, потому что найти нормальную работу дома – невозможно. Продолжает снижаться уровень жизни, растут тарифы и цены, усиливается экономический и социальный кризис.

В приоритетах Зе-власти не защита людей и государственных интересов, а добросовестное обслуживание внешних кредиторов. Это всё, на что способны «новые лица».

25 октября мы все сделаем очень важный выбор. И от того, за кого мы выберем, зависит наше будущее.

Проголосовав за антинародную власть - вы отдадите свой голос за продолжение войны, распродажу страны и нищету. Поддержав "Оппозиционную платформу - За жизнь", вы голосуете – за мир, восстановление экономики, сохранение медицины, нормальное образования для наших детей, за лучшую жизнь для каждого украинца.

Очень важно прийти на выборы 25 октября. Соблюдая меры предосторожности в период эпидемии, но обязательно прийти, проголосовать. Чтобы голос каждой громады был услышан, чтобы профессиональная команда вместе с вами строила и развивала родной для каждого край. 25 октября мы все вместе дадим старт изменениям к лучшему по всей стране.