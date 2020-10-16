В пятницу, 16 октяьря, президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали совместное заявление по итогам встречи в Стамбуле. Текст заявления опубликован на сайте президента Украины.

Турция подтвердила свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и приветствовала сотрудничество в рамках Крымской платформы, а также усилия по деоккупации АР Крым и Севастополя и восстановлению контроля над ОРДЛО.

Страны намерены сотрудничать для освобождения всех незаконно заключенных украинцев, а также улучшения условий жизни внутренних переселенцев, среди которых есть и крымские татары.

Турецкая Республика поддерживает перспективу членства Украины в Североатлантическом альянсе и приветствует признание Украины как партнера с расширенными возможностями. Турецкая Республика продолжит содействовать Украине в достижении критериев членства в Альянсе, а также совместимости Вооруженных сил и НАТО, в том числе путем проведения соответствующих совместных военных учений. Отмечаем важность объединения усилий для укрепления мира, безопасности и стабильности в Черноморском регионе в рамках региональных механизмов и НАТО.

Также было решено создать новый формат украинского-турецкого диалога по вопросам безопасности - ежегодные встречи министров иностранных дел и министров обороны по формуле "два плюс два".

Отмечаем важность скорейшего завершения переговоров по Соглашению о свободной торговле между Украиной и Турецкой Республикой. Подчеркиваем необходимость активизации сотрудничества в рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Будем продолжать сотрудничество с целью увеличения турецких инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов в Украине с учетом возможностей, которые предоставляет программа Большое строительство в Украине.

Ранее в сеть слили опросник Зеленского со всеми пятью вопросами к украинцам.