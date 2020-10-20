В столице Польши Варшав из-за эпидемии коронавируса отменили все мероприятия, связанные с празднованием Нового года. Сэкономленные средства останутся в бюджете столицы. Об этом сообщает издание Onet со ссылкой на мэрию Варшавы.

"Здоровье жителей - самое главное. Отсутствие мероприятия приведет к тому, что часть финансов останется в кассе города", - отметила пресс-секретарь администрации города Каролина Галецкая и выразила надежду, что компенсировать упущенное удастся в следующем году.

По последним данным, в Польше зафиксировано более 183 тысяч случаев заражения COVID-19, из них более 94 тысяч закончились выздоровлением пациентов и 3614 - смертью. По заболеваемости страна занимает десятое место в Европе и 29 - в мире.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах Испании усилили карантин.