В нескольких регионах Испании усилили карантин [ Редактировать ]
Несколько регионов Испании в понедельник, 19 октября, усилили карантинные ограничения из-за коронавируса. В регионах ограничили работу заведений и ввели запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщает Reuters.
Власти северного региона Кастилия и Леон объявили, что в города Бургос и Аранда-де-Дуэро вводят частичный локдаун с вечера 20 октября. Уровень заражения в регионе превысил 500 случаев на 100 тысяч человек.
"Мы находимся в обстоятельствах, подобных мартовским или апрельским", - заявил мэр Бургоса Даниэль де ла Роза.
Регион ввел подобные ограничения в городах Саламанка, Леон и Паленсия на еще прошлой неделе.
Кроме того, Арагон ввел ограничения пропускной способности баров и ресторанов и запретил продажу алкоголя в магазинах между 22:00 и 8:00.
А Каталония, которая на прошлой неделе распорядилась на 15 дней остановить работу баров и ресторанов, заявила круглосуточным компаниям, что им запрещено работать с 22:00 до 7:00.
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