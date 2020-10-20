На Луганщині батько і син намагались розібрати гранату на кухні [ Редактировать ]
Дві людини постраждали внаслідок вибуху гранати на Луганщині. Пролунав він напередодні ввечері у Рубіжному. Травми різного ступеня отримали 60-річний чоловік та його 30-річний син.
На кухні власної квартири вони намагались розібрати вибухівку, повідомили в поліції області. Наразі слідчі встановлюють, де потерпілі взяли гранату.
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