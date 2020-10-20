В Камбодже из-за непогоды погибли 25 человек [ Редактировать ]
Представитель Национального комитета по чрезвычайным ситуациям Камбодже Сеак Сишета заявил, что из-за наводнений, которые возникли в стране в результате значительных дождей, уже погибли 25 человек. Из-за непогоды уже эвакуировали 37 396 человек.
Об этом сообщает Xinhua.
Как сообщается, с начала месяца из-за вызванных осадками паводков пострадали более 312 тысяч местных жителей в 19 из 25 провинций страны. Они затопили 73 720 домов и 293 177 га рисовых и других полей.
Природный катаклизм также обусловил временную остановку 23 заводов по пошиву одежды и производству обуви, на которых работало около 17 тысяч рабочих.
Ранее сообщалось, что Индию накрыло мощное наводнение.
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