Жодна з областей України не готова до послаблення карантину. Це дані МОЗу з урахуванням епідеміологічної ситуації. З розрахунку кількості хворих на 100 тисяч населення, нині найгірші показники - на Сумщині, а найліпші - на Кіровоградщині. Відучора 8 обласних центрів країни - Харків, Івано-Франківськ, Суми, Тернопіль, Чернігів, Чернівці, Полтаву, Хмельницький, і місто Сіверськодонецьк опинилися у червоній зоні. Як сприймають нове зонування тамтешні жителі - дивіться далі.

В Івано-Франківську, особливих змін не відчутно. Восьма ранку, на зупинці громадського транспорту не проштовхнутися. Натовп пасажирів і черга маршруток.

Ігор, водій маршрутки:

У мене ще не заповнений, ще багато вільних місць. Беремо сидячих переважно, якщо діти хіба до школи вчаться то один-два стоячи.

Курсують і міжміські автобуси.

У місті відчинені всі ресторани та кафе. У звичному режимі працюють також державні та комунальні установи. Не вплинула "червона зона" і на роботу дитсадків та шкіл.

Ігор Максимчак, директор департаменту освіти Івано-Франківської міської ради:

Ми щодня два рази на день збираємо відповідну інформацію із закладів освіти, тобто повністю моніторимо ситуацію, а також ми дали право приймати закладам освіти те чи інше рішення щодо переходу на дистанційну форму навчання.

У Департаменті освіти між учителями та батьками провели онлайн-опитування.

Марія Попович, директорка Івано-Франківського ліцею №7:

Більшість висловилися батьки за те, щоб ми навчилися у звичному режимі, більше 70 процентів батьків у звичному режимі і деякі батьки хотіли, щоб був онлайн.

Лариса, бабуся учениці:

Тільки таке навчання, діти одичіли за цей карантин. Треба думати про дітей. Я за просте навчання з дотримання всіх вимог. Маски вітаміни, їда вчасно і всьо.

Загалом в Івано-Франківську на самоізоляції - 38 класів. На період виборчої кампанії із 23 до 27 жовтня, школи міста все ж перейдуть на дистанційний режим.

А от жителі Сміли на Черкащині звістку про “червону зону” зустріли масштабним мітингом. По всьому району зачиняються навчальні заклади, припиняють роботу їдальні, ресторани та кав'ярні, а також торговельні точки із побутовими товарами. У перелік заборон не потрапили лише ринки та громадський транспорт.

Олександр Ніколаєв, підприємець зі Сміли:

Підприємці категорично з цим незгодні. Що таке громадський транспорт де, грубо кажучи, на 10 квадратів буде 15 людей і що таке невеликий промисловий магазин, де одна людина може зайти раз на пів дня … це перше. Друге: за ці дві неділі багато підприємців можуть просто не вижити і збанкрутувати, наша держава не скасовує ні податки, ні ЄСВ і якщо я не заплачу, то мене ще і оштрафують.

Смілянські посадовці пообіцяли знову скликати комісію й розглянути можливість послаблення карантинних обмежень.