В период с августа по октябрь этого года в курортных поселках Затока и Каролино-Бугаз, объединенных в одну громаду, прописались более 1200 человек.

До этого право голоса в селах имело всего около 1000 местных жителей, сообщил со ссылкой на местную избирательную комиссию адвокат Станислав Клименко.

"Получается, что за пару месяцев сменили место регистрации на Затоку больше людей, чем живет в самой Затоке. Это рекорд в Украине, такой массовой регистрации нет больше нигде", - заявил юрист.

"В поселке однозначно говорят, что такие действия являются попыткой местной власти и лично экс-секретаря сельсовета Вячеслава Бокия сохранить и увеличить влияние на будущую громаду, в первую очередь на продажу курортной земли стоимостью миллионы долларов", - продолжает адвокат.

Напомним, Вячеслав Бокий, бывший секретарь сельсовета Затоки, в данный момент проходит обвиняемым сразу по трем уголовным производствам и находится в розыске - он не явился на несколько судебных заседаний, где ему должны были выбирать меру пресечения. Бокию инкриминируют организацию заказного убийства, присвоение бюджетных средств и вымогательство взятки.

Ранее внимание на ситуацию с массовой регистрацией в Затоке обратил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Рекорд был зафиксирован в Затоке Одесской области, где за месяц появилось 25% таких избирателей. По десяткам таких фактов были начаты уголовные производства, определенные лица хотели увеличить количество избирателей, чтобы повлиять на результат волеизъявления", - сказал он.

Он отметил, что факты незаконного вмешательства в Единый реестр избирателей были прекращены, и лиц, не имеющих права голосовать в этих ОТГ, не допустят к выборам.

"Пять лет назад в Затоке была аналогичная ситуация перед выборами, - рассказывает Станислав Клименко. - Но суды - сначала Белгород-Днестровский, а потом апелляционный административный суд - стали на сторону закона и выписали более 700 человек. Хотя, по моей информации, Бокий и его соратники по преступной группе предлагали судьям солидные вознаграждения. Сейчас они будут деньгами, земельными участками, угрозами и минированиями влиять на судей, чтобы оставить всех прописанных и захватить власть в будущей громаде. Но мы идем в суд и надеемся, что судьи дадут правовую оценку этой ситуации, несмотря на все так называемые соблазны. Власть в Затоке и Каролино-Бугазе должны выбирать только местные жители, а не автобусы с "мертвыми душами". Это наша задача и мы будем за нее бороться всеми законными способами!".