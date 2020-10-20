В Москве считают, что создание Украиной военных баз на Черном море угрожает стабильности в регионе Источник: Офис президента Украины

Создание двух военно-морских баз может сказаться на "атмосфере стабильности" в Черноморском регионе. Так заявление президента Украины Владимира Зеленского в эфире "Ъ FM" прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Создание каких-то военных баз - нужно понять, каких именно военных баз, о чьих военных базах идет речь. Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует.

Напомним, что выступая с посланием к Верховной Раде 20 октября глава украинского государства объявил о строительстве военных баз. Он подчеркнул, что стране необходима армия, которая сможет защитить ее "на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве".

Чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность.

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