В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о создании военных баз [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Создание двух военно-морских баз может сказаться на "атмосфере стабильности" в Черноморском регионе. Так заявление президента Украины Владимира Зеленского в эфире "Ъ FM" прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Создание каких-то военных баз - нужно понять, каких именно военных баз, о чьих военных базах идет речь. Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует.
Напомним, что выступая с посланием к Верховной Раде 20 октября глава украинского государства объявил о строительстве военных баз. Он подчеркнул, что стране необходима армия, которая сможет защитить ее "на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве".
Чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность.
"Подробности" собрали все ключевые моменты выступления Зеленского в парламенте.
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