"Это вопрос не мести, а вопрос справедливости": Зеленский хочет знать, кто сдал Крым (видео) [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Те украинские политики, кто без боя сдал Крым, должны нести ответственность. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.
Это вопрос не мести, а вопрос справедливости.
Президент сообщил, что продолжается работа на международной арене по возвращению Крыма.
Мы создаем формат "Крымская платформа". Я обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Турции и другими партнерами.
Глава государства анонсировал постройку двух украинских военных баз на Черном море. В этом Украине поможет Великобритания, Турция и США. Зеленский пообещал, что военный бюджет не уменьшат ни на гривну.
Он на 17 миллиардов больше, чем в эпоху бигбордов про армию.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в Раде призвал не бояться амнистии на Донбассе.
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