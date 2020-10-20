Глава государства анонсировал постройку двух украинских военных баз на Черном море Источник: Офис президента Украины

Те украинские политики, кто без боя сдал Крым, должны нести ответственность. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Это вопрос не мести, а вопрос справедливости.

Президент сообщил, что продолжается работа на международной арене по возвращению Крыма.

Мы создаем формат "Крымская платформа". Я обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Турции и другими партнерами.

Глава государства анонсировал постройку двух украинских военных баз на Черном море. В этом Украине поможет Великобритания, Турция и США. Зеленский пообещал, что военный бюджет не уменьшат ни на гривну.

Он на 17 миллиардов больше, чем в эпоху бигбордов про армию.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в Раде призвал не бояться амнистии на Донбассе.