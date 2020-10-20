Украина начинает новый этап по Крымской платформе [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Украины начинает новый этап взаимодействия с международными партнерами относительно Крымской платформы. Такое заявление сделал первый замглавы МИД Эмине Джапарова во время встречи с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Действия будут направлены на дальнейшие шаги по деоккупации Крыма.
Фаза активной адвокации, которую уже фактически начало политическое руководство государства, предусматривает информирование наших международных партнеров о деталях и субстантивной части кампании по Крымской платформе.
Джапарова добавила, что платформа должна повысить координацию действий международного сообщества, а также обеспечить защиту прав и интересов крымчан.
Платформа будет способствовать укреплению международной политики непризнания попытки России аннексировать Крымский полуостров, создаст дополнительные возможности для более оперативного реагирования на растущие угрозы безопасности в результате российской милитаризации в Черном и Азовском морях, позволит консолидировать политическое давление на Кремль.
Ранее Зеленский заявил, что украинские политики, кто без боя сдал Крым, должны нести ответственность.
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