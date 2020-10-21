В Україні напередодні зафіксували рекордну кількість смертей від ускладнень коронавірусу - 113. Медики підтвердили 5 459 нових інфікувань. Найбільший приріст хворих на Харківщині, Житомирщині, Львівщині та в Києві. Загалом від початку епідемії коронавірус підхопили понад 309 тисяч українців. Померли більш як 5 700 інфікованих.