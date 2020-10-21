Протягом минулої доби на фронті зафіксовано два ворожі обстріли. Російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї по наших позиціях неподалік Світлодарська та Майорська. Ситуацію на передовій відстежує наш кореспондент Руслан Смещук.

Донецька область, Світлодарська дуга - лінія оборони від окупованого Дебальцевого до окупованої Горлівки. Навколишні степи перериті окопами та бліндажами. На бойове чергування заступає нова зміна. Зброя - напоготові.

Це у нас спостережний пункт, ми за ними спостерігаємо, за їхньою позицією. Але бачите заборонено вести вогонь.

За останні два тижні тут було щонайменше два потужних обстріли з гранатометів і навіть мінометів. Кілька разів, схоже, працював ворожий снайпер. На щастя, не результативно. Тож, попри відносне затишшя, зайвий раз з укриття краще не виходити.

На цій ділянці воює незвичний солдат. Адаляту пішов п'ятдесят перший. Він етнічний азербайджанець, до України приїхав ще на початку дев'яностих. За ці десятиліття опанував українську, хоч і говорить з акцентом. На фронті від самого початку війни.

Адалят, військовослужбовець Збройних сил України:

Воюю как все. Визвалі по мобілізаціїї, пішов так і остався. І служу дальше, пока не освободим, рідну землю моїх любимих внуків. Не сложа руки, стоять на своем і не прощать. А шо ми оставим після себе своїм детям, внукам? Нічого. Голе поле з дирами?

Про нинішню війну між Азербайджаном і Вірменією - Адалят говорить дуже обережно та виважено. І проводить деякі паралелі між Донбасом та Нагірним Карабахом.

Адалят, військовослужбовець Збройних сил України:

Росія є агресором кругом. Не тільки в Азербайджане, на Україне, чи в Молдове. Везде. У нее везде техніка. Везде, везде рука положена. Вот Арменіє положено 200 танков, она должна иметь 200. А у нее 500. Откуда взялось 500? Вопрос. Так само і тут. Скіко техніки тут?

Тож вояк і надалі планує боронити Україну від агресорів.