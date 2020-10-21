COVID-19 у світі: у США зафіксували найбільше інфікованих [ Редактировать ]
У світі за добу COVID-19 уразив майже 400 тисяч людей. Найбільше нових інфікованих у США - понад 64 тисячі. На другому й третьому місцях - Індія та Бразилія. У Європі найвищі показники у Британії та Франції: відучора там по 20 тисяч нових випадків.
Черговий добовий антирекорд і в Польщі - понад 10 тисяч інфікованих. А в Болгарії президент країни самоізолювався після контакту з хворим на COVID-19. Водночас у Латвії вирішили штрафувати на 50 євро за появу без маски у громадських місцях.
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