Майже 400 тисяч людей захворіли на коронавірус у світі протягом минулої доби

У світі за добу COVID-19 уразив майже 400 тисяч людей. Найбільше нових інфікованих у США - понад 64 тисячі. На другому й третьому місцях - Індія та Бразилія. У Європі найвищі показники у Британії та Франції: відучора там по 20 тисяч нових випадків.

Черговий добовий антирекорд і в Польщі - понад 10 тисяч інфікованих. А в Болгарії президент країни самоізолювався після контакту з хворим на COVID-19. Водночас у Латвії вирішили штрафувати на 50 євро за появу без маски у громадських місцях.