В среду, 21 октября, синоптики объявили в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности. Высокая вероятность возникновения пожаров ожидается преимущественно в восточных областях.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 21 октября в восточных областях и большинстве районов Области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

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