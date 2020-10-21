Украинцев предупредили о высоком уровне опасности [ Редактировать ]
Фото: пожар / Pexels
В среду, 21 октября, синоптики объявили в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности. Высокая вероятность возникновения пожаров ожидается преимущественно в восточных областях.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, 21 октября в восточных областях и большинстве районов Области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
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