Министр здравоохранения Максим Степанов назвал правила, которые необходимо соблюдать во время визита на избирательный участок 25 октября во время голосования и подчеркнул важность этих правил. Об этом он заявил во время брифинга.

"Уже в воскресенье состоятся местные выборы и поддержать своих кандидатов на выборах придут миллионы украинцев, но не надо забывать, что в день выборов COVID-19 не имеет выходного дня, и он всегда будет рядом и очень важно, чтобы все эти меры, выборы, они прошли в максимально безопасной атмосфере. Минздрав предложил соответствующие правила, эти правила были поддержаны всеми членами правительства, было принято соответствующее решение правительства, в какой способ должны проходить выборы по правилам безопасности", - отметил он.

По его словам, перед входом в помещения для голосования - избирателей необходимо опрашивать о состоянии их здоровья.

"Перед началом работы глава окружной комиссии должен определить ответственное лицо, которое будет перед входом в помещение проводить опросы избирателей о наличии симптомов респираторных заболеваний. Это касается всех лиц, которые приходят на голосование", - добавил Степанов.

Министр отметил, что на входе в помещение должны стоять дезинфекторы.

"На входе в помещение избирательной комиссии для голосования обязательно должны быть оборудованы места со спиртосодержащими дезинфицирующими средствами для рук, также размещаться информационные материалы по противоэпидемическим мероприятиям, которые вводятся. У входа и в помещении для голосования наносится разметка, указывающая на необходимость соблюдения физической дистанции не менее 1-1,5 метра, чтобы люди не подходили близко друг к другу.

По возможности надо обеспечить отдельный вход и выход из помещения для голосования, чтобы развести потоки людей, чтобы они не пересекались. То, что касается людей, находящихся на избирательном участке, то количество людей должно быть ограниченным: не более 3 человек около 1 стола, где выдаются избирательные бюллетени. Также важно, чтобы все места, которые есть в этом помещении для голосования, все поверхности обрабатывались дезинфицирующими средствами, то есть не имели ткани, чтобы можно было провести дезинфекцию", - подытожил он.

Читайте также о том, как проголосовать на самоизоляции.