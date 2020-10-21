Искусственный интеллект также оценивает актуальность разных видов новостей для читателей Источник: Unsplash

Искусственный интеллект Sophie, который работает в редакции The Globe and Mail получил премию Online Journalism Awards. Об этом сообщает пресс-служба премии.

Sophie в редакции The Globe and Mail отвечает за создание 99% всего контента. ИИ самостоятельно решает, к какому разделу отнести материал, определяет допустимое количество контента на странице.

Отмечается, что благодаря технологии распознавания лиц искусственный интеллект применяет принцип "разнообразности подачи взглядов". Искусственный интеллект также оценивает актуальность разных видов новостей для читателей.

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