В преддверии выхода iPhone 12 мировые техно-издания уже получили смартфоны от Apple, чтобы СМИ сделали свои обзоры. Несмотря на инновационность и передовое оснащение, у телефонов обнаружили серьезный недостаток, который может не понравиться будущим владельцам – батарея устройств разряжается невероятно быстро.

В свежем обзоре iPhone 12 Pro от The Verge, журналисты акцентировали внимание на серьезных проблемах со временем автономной работы смартфона в активном режиме 5G и mmWave – смартфон разряжается буквально за считанные часы.

Как рассказал Нилай Патель из The Verge, при выключенном 5G – в обычных 4G сетях – iPhone 12 Pro работает как предыдущий iPhone 11. Но стоит активировать 5G-модуль, так смартфон выдерживает едва 3 часа при включенном экране.

Что касается скорости загрузки, то тут оказалось все очень хорошо. Сверхскоростная технология mmWave, которая работает как 5G+, выдала скорость в 2 Гбит/с, но работает она крайне нестабильно: стоило отойти на 30 метров, как сигнал переключался на обычный 5G.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как отключить слежку на смартфоне — советы экспертов. Также выяснилось, что ремонт iPhone 12 обойдется минимум в 8000 грн.