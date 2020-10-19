Ронять нельзя: ремонт iPhone 12 обойдется минимум в 8000 грн [ Редактировать ]
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Apple официально заявила, сколько будет стоить ремонт нового iPhone 12 и iPhone 12 Pro, если пользователь его случайно уронит и разобьет.
Стоимость ремонта экрана iPhone 12 Pro составит 279 долларов, что в пересчете на нашу валюту будет приблизительно 8000 грн. Примерно столько же стоит заменить дисплей в текущем iPhone 11 Pro.
В то же время стоимость базового iPhone 12 тоже увеличилось до 279 долларов со 199 долларов. Связано это с тем, что в новых смартфонах используются более дорогие OLED-матрицы, а не IPS, как в базовом iPhone 11.
Цена на ремонт экрана, покрываемого страховым планом AppleCare Plus, не изменилась и составляет 29 долларов.
Стоимость ремонта линейки смартфонов iPhone 12
Однако стоимость ремонта "других повреждений" увеличилась на 50 долларов – до 449 долларов (12800 грн). Цены на ремонт iPhone 12 Pro Max и 12 mini пока не объявлены.
Напомним, что в новой серии iPhone 12 используются усиленные керамикой дисплеи, которые, по словам Apple, "прочнее, чем стекла любого другого смартфона" и обладают в четыре раза большей устойчивостью к падению. Но Apple не исключает, что в определенных случаях повреждения могут случиться, поэтому готова к замене экранов.
Apple надеется, что а защита дисплеев Ceramic Shield выдержит испытания на прочность и позволит владельцам реже обращаться в сервисные центры.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple готовит новую презентацию 17 ноября 2020 года.
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